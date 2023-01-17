"Статуэточка": гимнастка Эльжана Таниева снялась в эффектной фотосессии

Чемпионка Азии и Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева на своей странице в соцсетях поделилась кадрами эффектной фотосессии, передает NUR.KZ.
Казахстанская гимнастка выложила в Instagram черно-белые фотографии. "Статуэточка", - подписала пост Эльжана Таниева.
Напомним, что Эльжана Таниева является звездой отечественной художественной гимнастики. В 2018 году она выиграла Кубок Азии среди юниоров (многоборье).
В 2022 году казахстанская спортсменка взяла золото (лента) и серебро (булавы) на чемпионате Азии в Таиланде. Также в прошлом году она стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике.
Эльжана Таниева является мастером спорта международного класса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2005717-statuetochka-gimnastka-elzhana-tanieva-snyalas-v-effektnoy-fotosessii/