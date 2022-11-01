Два казахстанца вышли в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

Милад Карими. Фото: olympic.kz

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими и Нариман Курбанов квалифицировались в финал чемпионата мира в Ливерпуле, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Милад Карими успешно прошел квалификацию в вольных упражнениях. Он набрал 14.733 балла и пробился в финал с третьего места.

Нариман Курбанов завершил отборочный раунд также третьим. В упражнениях на коне судьи оценили его выступление в 15.033 балла.

Финалы состоятся 5 ноября.

Напомним, на прошлом ЧМ Карими стал пятым в упражнениях на перекладине и седьмым в вольных упражнениях. Курбанов в свою очередь остановился шаге от медали в упражнениях на коне, финишировав четвертым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1995271-dva-kazahstantsa-vyshli-v-final-chempionata-mira-po-sportivnoy-gimnastike/