Казахстанские гимнасты поборются за медали чемпионата мира

Нариман Курбанов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренерский штаб сборной Казахстана по спортивной гимнастике определился с составом на участие в чемпионате мира, который пройдет в Ливерпуле (Великобритания), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Мировое первенство пройдет в период с 29 октября по 7 ноября. Нашу страну на ЧМ представят семь гимнастов. Состав выглядит следующим образом:

- Нариман Курбанов

- Милад Карими

- Дмитрий Патанин

- Ильяс Азизов

- Эмиль Ахмеджанов

- Аида Бауыржанова

- Коркем Ербосынкызы

Напомним, на прошлом ЧМ Карими стал пятым в упражнениях на перекладине и седьмым в вольных упражнениях. Курбанов в свою очередь остановился шаге от медали в упражнениях на коне, финишировав четвертым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1994870-kazahstanskie-gimnasty-poboryutsya-za-medali-chempionata-mira/