Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль на турнире Gracia Fair Cup

Айбота Ертайкызы. Фото: instagram.com/bota_2004/

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы поднялась на первую ступень пьедестала на турнире Gracia Fair Cup в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнении с булавами. При этом Ертайкызы финишировала второй в многоборье и в упражнении с лентой.

Таким образом, в активе гимнастки пять медалей. Ранее она взяла бронзовую награду в упражнении с обручем и поднялась на вторую ступень пьедестала в упражнении с мячом.

На этом же турнире Дильназ Байленова стала третьей в упражнении с мячом.

Добавим, что параллельно на Кубке вызова в Румынии Эльжана Таниева выступила в финале упражнений с лентой, показав седьмой результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1985325-gimnastka-aybota-ertaykyzy-zavoevala-zolotuyu-medal-na-turnire-gracia-fair-cup/