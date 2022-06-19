Гимнаст Милад Карими взял бронзу чемпионата Азии

Милад Карими. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

22-летний казахстанский спортсмен Милад Карими завоевал бронзовую медаль на прошедшем в Дохе (Катар) чемпионате Азии-2022 по спортивной гимнастике, передает NUR.KZ.

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Милад занял третье место в упражнениях на перекладине с результатом 14.133 балла. Чемпионом же в этой дисциплине стал Юн Джисон из Южной Кореи. Серебряную награду завоевал китайский гимнаст Линь Чаопань.

По итогам континентального первенства команда Казахстана полным составом отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Напомним, что вчера в упражнениях на коне серебряную медаль взял казахстанец Нариман Курбанов.

Триумфатором чемпионата Азии в Дохе (Катар) стал Китай, завоевавший восемь золотых медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1974732-gimnast-milad-karimi-vzyal-bronzu-chempionata-azii/