Нариман Курбанов завоевал серебро на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанец Нариман Курбанов стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нариман Курбанов занял второе место в упражнениях на коне с результатом 14.800. Чемпионом стал гимнаст из Иордании (15.255), а тройку призеров замкнул представитель Китая (14.600).

Также в женских соревнования в опорном прыжке в шаге от пьедестала остановилась Дарья Ясинская (четвертое место) , а Коркем Ербосынкызы завершила турнир на шестой строчке.

Сегодня на континентальном первенстве выступит лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1974699-nariman-kurbanov-zavoeval-serebro-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-gimnastike/