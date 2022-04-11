Гимнастка Эльжана Таниева взяла бронзу на этапе Кубка мира в Болгарии

Эльжана Таниева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, передает NUR.KZ.

Наша соотечественница заняла третье место в упражнениях с булавами. Эльжана Таниева набрала 28.700 баллов. Серебряную награду завоевала представительница Италии София Рафаэли - 31.450 баллов.

Золотую медаль же взяла Стилияна Николова из Болгарии (31.850 баллов).

Также Эльжана Таниева стала пятой в упражнениях с мячом и обручем. В этих дисциплинах победу одержала гимнастка из Болгарии Борияна Калеин.

Отметим, что этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел с 8 по 10 апреля в городе София (Болгария).

Напомним, ранее Эльжана Таниева взяла серебро на этапе Кубка мира в Москве (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1964480-gimnastka-elzhana-tanieva-vzyala-bronzu-na-etape-kubka-mira-v-bolgarii/