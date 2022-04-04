Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов занял первое место на этапе Кубка мира

Нариман Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов выиграл золотую медаль на этапе кубка Мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан), сообщает NUR.KZ.

Казахстанский гимнаст занял первое место в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14.633 баллов. Серебряную медаль завоевал представитель Албании Матвей Петров, тройку лучших замкнул француз Томмасон Сириль. Это уже вторая победа Курбанова на этапах Кубка мира, ранее казахстанский гимнаст выиграл этап кубка мира в Дохе (Катар).

В прошлом году на чемпионате мира в Японии Нариман Курбанов в упражнениях на коне занял четвертое место, набрав 14.766 очков.

Напомним, что в финале этапа Кубка мира в вольных упражнениях казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль с общей суммой баллов 14.300.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1963381-kazahstanskiy-gimnast-nariman-kurbanov-zanyal-pervoe-mesto-na-etape-kubka-mira/