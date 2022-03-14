Казахстанские гимнастки завоевали пять наград на турнире в Греции

Иллюстративное фото: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

В Афинах (Греция) завершился международный турнир по художественной гимнастике Кубок Афродиты, передает NUR.KZ.

Казахстанские спортсменки сумели завоевать пять наград.

В упражнениях с булавами среди женщин серебряную медаль взяла Баян Койбакар. Роза Абитова (в упражнениях с лентой) и Сабина Бакатова (в упражнениях с обручем) стали бронзовыми медалистами.

Среди юниорок второе место в упражнениях с обручем заняла Милана Парфилова. Тройку призеров в упражнениях с лентой замкнула Эрика Жайлауова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1960692-kazahstanskie-gimnastki-zavoevali-pyat-nagrad-na-turnire-v-gretsii/