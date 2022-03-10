Казахстанские гимнастки выступят на турнире в Греции

Иллюстративное фото: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

В Греции состоится международный турнир по художественной гимнастике Кубок Афродиты, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстана.

Женская команда Казахстана выступит на турнире в следующем составе: Сабина Бакатова, Дильназ Байленова, Роза Абитова, Баян Койбагар, Милана Парфилова, Эрика Жайлауова, Аружан Укошева, Айым Мейржанова, Аксункар Абдрахман, Аружан Кальсаева и Софья Куряченко.

Добавим, что международный турнир Кубок Афродиты пройдет в Афинах (Греция) с 11 по 13 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1960039-kazahstanskie-gimnastki-vystupyat-na-turnire-v-gretsii/