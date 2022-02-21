Гимнастка Эльжана Таниева взяла серебро на этапе серии Гран-при в Москве

Эльжана Таниева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева попала в тройку призеров на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве, передает NUR.KZ.

Эльжана Таниева (32.30 балла) завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами. Первое место в этой дисциплине заняла россиянка Лала Крамаренко (34.25). Ее соотечественница Дина Аверина (30.55) взяла бронзовую награду.

Отметим, что этап серии Гран-при в Москве (Россия) является первым рейтинговым турниром в году по художественной гимнастике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1957158-gimnastka-elzhana-tanieva-vzyala-serebro-na-etape-serii-gran-pri-v-moskve/