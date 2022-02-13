Казахстанские спортсмены вышли в финал кубка мира по батутной гимнастике

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Казахстанцы вышли в финал кубка мира по батутной гимнастике, сообщается на сайте Olympic.kz.

Этап кубка мира по батутной гимнастике проходит в Баку. Казахстанские спортсмены сумели пробиться в финал состязаний.

Успеха спортсмены добились в синхронных прыжках. За медали будут биться Роман Барков и Игорь Грачев.

В индивидуальных прыжках Роман Барков, Данил Мусабаев и Ерлан Тасмагамбетов квалифицировались в полуфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1955879-kazahstanskie-sportsmeny-vyshli-v-final-kubka-mira-po-batutnoy-gimnastike/