В Алматы юные гимнасты не могут получить причитающиеся им спортивные разряды

Юношеская сборная Казахстана по эстетической групповой гимнастике. Фото: Из личного архива гимнасток

Родители членов сборных Республики Казахстан по эстетической групповой гимнастике написали письмо президенту ОО «Федерация эстетической групповой гимнастики города Алматы» Светлане Рогозовой, передает NUR.KZ.

Причиной стало то, что в стране по сей день отсутствует нормативная база, регламентирующая присвоение званий в этом виде гимнастики.

В следствие чего, юные гимнасты, победители чемпионата четырех континентов, не могут получить причитающиеся им спортивные разряды.

Родители этих спортсменов просят главу алматинской федерации эстетической групповой гимнастики сделать официальный запрос в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта с требованием ускорить разработку и принятие правового акта, регламентирующего присвоение спортивных званий и разрядов по эстетической групповой гимнастике.

Отметим, что в последнее время юные гимнасты, являющиеся неоднократными чемпионами и призерами страны, добились значительных успехов на мировой спортивной арене.

Помимо победы в чемпионате четырех континентов, казахстанские спортсмены дважды (в 2019 и 2021 годах) входили в число восьми лучших команд на этапах Кубка мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/1946150-v-almaty-yunye-gimnasty-ne-mogut-poluchit-prichitayuschiesya-im-sportivnye-razryady/