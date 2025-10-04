jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Пенальти на последних минутах решил исход матча "Зенита" Нуралы Алипа

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Нуралы Алип
      Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

      Футболисты тольяттинского "Акрона" и санкт-петербургского "Зенита" не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках 11-го тура. Матч прошел на "Солидарность Самара Арене" и завершился ничьей со счетом 1:1.

      Гости вышли вперед благодаря голу бразильского вингера Педро (11 минута), которому ассистировал его соотечественник Вендел, выступающий в полузащите. Хозяева поля отыгрались усилиями армянского форварда Эдгара Севикяна (36).

      В компенсированное ко второму тайму время "Акрон" получил право на пенальти. Однако российский нападающий Артем Дзюба, несколько лет выступавший за "Зенит", пробил выше ворот рикошетом от перекладины.

      Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку петербуржцев, но весь матч провел на скамейке запасных.

      Благодаря ничьей "Зенит" набрал 20 очков. Команда занимает третье место в таблице, но может опуститься ниже по итогам всего тура. "Акрон" же с восемью баллами идет на 13-й позиции, то есть в зоне стыковых матчей.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

