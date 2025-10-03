"Вписать свое имя в историю": футболист "Тобола" — о матче против "Ордабасы" за Кубок Казахстана
Полузащитник костанайского футбольного клуба "Тобол" Наурызбек Жагоров прокомментировал предстоящий финаль Кубка Казахстана против шымкентского "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на KFF League.
4 октября в Кызылорде на новом стадионе пройдет финальный матч Кубка Казахстана между шымкентским "Ордабасы" и костанайским "Тоболом".
Победитель заберет главный трофей соревнований, а также шанс побороться в отборочных раундах Лиги конференций УЕФА.
"Это исторический момент и для Кызылорды, и для всего казахстанского футбола. Очень важно, что в стране развивается инфраструктура и каждый год появляется новый стадион. Это большой плюс для футбола Казахстана. Играть на новом стадионе – это совсем другое ощущение, особая атмосфера, и, думаю, это добавит финалу еще больше значимости.
Для клуба участие в еврокубках всегда имеет огромное значение. Это престиж, опыт и развитие команды. Для меня лично тоже большая цель, потому что хочется попробовать свои силы на международной арене и показать, что "Тобол" может достойно представлять Казахстан.
Любой трофей – это результат труда всей команды. Для клуба это подтверждение его статуса и амбиций. Для меня лично – это особая гордость, возможность вписать свое имя в историю финалов Кубка", - заявил полузащитник "Тобола" Наурызбек Жагоров.
Обе команды по два раза выигрывали этот трофей, причём за последние четыре года это случалось дважды: "Ордабасы" в финале 2022 года одолел «Акжайык» 5:4, а уже в следующем сезоне "Тобол" победил "Ордабасы" 1:0.
