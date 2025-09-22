Французский футболист Усман Дембеле получил "Золотой мяч"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира по итогам сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Торжественная церемония прошла в парижском театре Шатле. "Золотой мяч", учрежденный французским журналом France Football, был вручен в 69-й раз. В голосовании за номинантов участвует профильное жюри из профессиональных журналистов.

"Золотой мяч" 28-летнему Дембеле вручил Роналдиньо — обладатель этого приза 2005 года, победитель Лиги чемпионов в составе испанской "Барселоны" и чемпион мира в составе сборной Бразилии. Лауреат в данный момент продолжает восстановление после травмы, поэтому не участвовал в матче "ПСЖ" в Лиге 1, который параллельно с церемонией завершился поражением команды от "Марселя" со счетом 0:1.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. На Клубном чемпионате мира нападающий с командой дошел до финала. В составе сборной Франции он выиграл бронзу Лиги наций.

Всего в прошлом сезоне Дембеле забил 37 мячей и отдал 15 голевых передач в 60 матчах на уровне клубов и национальных команд. Теперь он впервые получил звание лучшего футболиста мира. Второе место в голосовании занял 18-летний форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, который в рамках премии был признан лучшим молодым футболистом мира.

В борьбе за женский "Золотой мяч" третий год подряд первенствовала испанка Айтана Бонмати — ранее это не удавалось никому. В составе "Барселоны" полузащитница в прошлом сезоне стала победительницей чемпионата, Кубка и Суперкубка страны. С национальной сборной она дошла до финала Евро-2025, где была признала лучшим игроком. Наградил спортсменку чемпион мира и Европы, самый титулованный испанский футболист Андрес Иньеста.

Айтана Бонмати. Фото: Pedro Salado/Getty Images

Джанлуиджи Доннарумма во второй раз получил Приз имени Льва Яшина как лучший вратарь сезона. Ранее он становился обладателем этого индивидуального трофея в 2021 году. В прошлом сезоне итальянец в составе "ПСЖ" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. В летнее трансферное окно голкипер перешел в английский "Манчестер Сити".

Аналогичная награда в женском футболе была вручена впервые. Ее обладательницей стала вратарь сборной Англии и лондонского "Челси" Ханна Хэмптон.

Приз имени Йохана Кройфа получили лучшие тренеры по итогам сезона. Лауреатом в мужском футболе стал испанец Луис Энрике, возглавляющий французский "ПСЖ" (Париж), в женском — нидерландка Сарина Вигман, работающая в сборной Англии.

Виктор Дьекереш стал обладателем Приза имени Герда Мюллера как лучший бомбардир прошлого сезона. Форвард забил 63 мяча в 63 матчах в составе сборной Швеции и португальского "Спортинга". В летнее трансферное окно он перешел из лиссабонского клуба в английский "Арсенал" (Лондон).

Аналогичный женский приз был вручен впервые. Награду забрала форвард сборной Польши и испанской "Барселоны" Ева Пайор, которая в прошлом сезоне отметилась 43 голами в 45 матчах.

Четвертый раз в истории был вручен Приз имени Сократеса — награда за вклад в благотворительную деятельность, участие в гражданских и социальных проектах. Лауреатом стала организация "Xana Foundation", названная в честь Ксаны Энрике — дочери Луиса Энрике, которая в девятилетнем возрасте скончалась от рака костей. Фонд занимается помощью детям, страдающим от онкологических заболеваний, и их семьям.

Лучшим женским футбольным клубом по итогам сезона признали английский "Арсенал" (Лондон), мужским — французский "ПСЖ" (Париж) .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.