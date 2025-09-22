Французский футболист Усман Дембеле получил "Золотой мяч"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Французский футболист Усман Дембеле получил "Золотой мяч"

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Французский футболист Усман Дембеле
      Усман Дембеле. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

      Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира по итогам сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

      Торжественная церемония прошла в парижском театре Шатле. "Золотой мяч", учрежденный французским журналом France Football, был вручен в 69-й раз. В голосовании за номинантов участвует профильное жюри из профессиональных журналистов.

      "Золотой мяч" 28-летнему Дембеле вручил Роналдиньо — обладатель этого приза 2005 года, победитель Лиги чемпионов в составе испанской "Барселоны" и чемпион мира в составе сборной Бразилии. Лауреат в данный момент продолжает восстановление после травмы, поэтому не участвовал в матче "ПСЖ" в Лиге 1, который параллельно с церемонией завершился поражением команды от "Марселя" со счетом 0:1.

      В прошлом сезоне Дембеле вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. На Клубном чемпионате мира нападающий с командой дошел до финала. В составе сборной Франции он выиграл бронзу Лиги наций.

      Всего в прошлом сезоне Дембеле забил 37 мячей и отдал 15 голевых передач в 60 матчах на уровне клубов и национальных команд. Теперь он впервые получил звание лучшего футболиста мира. Второе место в голосовании занял 18-летний форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, который в рамках премии был признан лучшим молодым футболистом мира.

      В борьбе за женский "Золотой мяч" третий год подряд первенствовала испанка Айтана Бонмати — ранее это не удавалось никому. В составе "Барселоны" полузащитница в прошлом сезоне стала победительницей чемпионата, Кубка и Суперкубка страны. С национальной сборной она дошла до финала Евро-2025, где была признала лучшим игроком. Наградил спортсменку чемпион мира и Европы, самый титулованный испанский футболист Андрес Иньеста.

      Испанская футболистка Айтана Бонмати
      Айтана Бонмати. Фото: Pedro Salado/Getty Images

      Джанлуиджи Доннарумма во второй раз получил Приз имени Льва Яшина как лучший вратарь сезона. Ранее он становился обладателем этого индивидуального трофея в 2021 году. В прошлом сезоне итальянец в составе "ПСЖ" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. В летнее трансферное окно голкипер перешел в английский "Манчестер Сити".

      Аналогичная награда в женском футболе была вручена впервые. Ее обладательницей стала вратарь сборной Англии и лондонского "Челси" Ханна Хэмптон.

      Приз имени Йохана Кройфа получили лучшие тренеры по итогам сезона. Лауреатом в мужском футболе стал испанец Луис Энрике, возглавляющий французский "ПСЖ" (Париж), в женском — нидерландка Сарина Вигман, работающая в сборной Англии.

      Виктор Дьекереш стал обладателем Приза имени Герда Мюллера как лучший бомбардир прошлого сезона. Форвард забил 63 мяча в 63 матчах в составе сборной Швеции и португальского "Спортинга". В летнее трансферное окно он перешел из лиссабонского клуба в английский "Арсенал" (Лондон).

      Аналогичный женский приз был вручен впервые. Награду забрала форвард сборной Польши и испанской "Барселоны" Ева Пайор, которая в прошлом сезоне отметилась 43 голами в 45 матчах.

      Четвертый раз в истории был вручен Приз имени Сократеса — награда за вклад в благотворительную деятельность, участие в гражданских и социальных проектах. Лауреатом стала организация "Xana Foundation", названная в честь Ксаны Энрике — дочери Луиса Энрике, которая в девятилетнем возрасте скончалась от рака костей. Фонд занимается помощью детям, страдающим от онкологических заболеваний, и их семьям.

      Лучшим женским футбольным клубом по итогам сезона признали английский "Арсенал" (Лондон), мужским — французский "ПСЖ" (Париж) .

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.