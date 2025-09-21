"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче РПЛ, Алип вышел на замену

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали выездную победу над "Краснодаром" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках девятого тура. Матч прошел на "Ozon Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты после перерыва. Отличились российский вингер Максим Глушенков (60 минута) и бразильский форвард Луис Энрике (88). Они же отметились голевыми передачами.

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время. За несколько минут он не отметился в протоколе, но помог разнять других футболистов при потасовке.

Победа позволила "Зениту" набрать 16 очков и подняться на четвертое место в таблице. "Краснодар" остался лидером с 19 баллами. Петербуржцы же уступают также калининградской "Балтике" и московскому "Локомотиву", в активе которых по 17 очков.

