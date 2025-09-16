"Жетысу" в меньшинстве удержал ничью в матче КПЛ с "Кайсаром"
Футболисты талдыкорганского "Жетысу" и кызылординского "Кайсара" не выявили победителя в очном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках 23-го тура. Матч прошел на Центральном стадионе в Талдыкоргане и завершился ничьей со счетом 1:1.
Хозяева поля вышли вперед после гола российского полузащитника Алана Чочиева со штрафного (11 минута). Гости отыгрались усилиями нападающего сборной Казахстана Айбара Жаксылыкова (23).
После перерыва "Жетысу" остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил казахстанский форвард Нурбол Ануарбеков (53).
Ничья позволила "Жетысу" набрать 20 очков и сохранить десятую позицию в таблице. "Кайсар" с 19 баллами идет строчкой ниже.
В следующем туре талдыкорганцы сыграют на выезде с алматинским "Кайратом", а кызылординцы в гостях встретятся с костанайским "Тоболом".
