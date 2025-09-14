Казахстанский вратарь оформил первый "сухарь" в новом сезоне чемпионата Азербайджана
Опубликовано:
Футболисты "Нефтчи" и "Сабаха" не выявили победителя в очном матче четвертого тура чемпионата Азербайджана сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в столице на "Нефтчи Арене". Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.
Хозяева поля кратно превзошли гостей по ударам (12:4), но в створ ворот соперники попали по разу.
Казахстанский голкипер Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и провел на поле всю встречу, сделав один сейв. Впервые в новом сезоне чемпионата Азербайджана он сыграл "на ноль".
Ничья позволила команде Покатилова набрать четыре очка после трех матчей и расположиться на восьмой позиции. "Нефтчи" с тремя баллами после четырех встреч замыкает топ-10.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2286153-kazahstanskiy-vratar-oformil-pervyy-suhar-v-novom-sezone-chempionata-azerbaydzhana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах