Казахстанский вратарь оформил первый "сухарь" в новом сезоне чемпионата Азербайджана

Футболисты "Нефтчи" и "Сабаха" не выявили победителя в очном матче четвертого тура чемпионата Азербайджана сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в столице на "Нефтчи Арене". Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.

Хозяева поля кратно превзошли гостей по ударам (12:4), но в створ ворот соперники попали по разу.

Казахстанский голкипер Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и провел на поле всю встречу, сделав один сейв. Впервые в новом сезоне чемпионата Азербайджана он сыграл "на ноль".

Ничья позволила команде Покатилова набрать четыре очка после трех матчей и расположиться на восьмой позиции. "Нефтчи" с тремя баллами после четырех встреч замыкает топ-10.

