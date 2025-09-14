"Зенит" без Алипа потерял очки в матче с новичком РПЛ

Футболисты калининградской "Балтики" и санкт-петербургского "Зенита" не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках восьмого тура. Матч прошел на "Ростех Арене" и завершился безголевой ничьей — 0:0.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вошел в заявку гостей, но на поле так и не появился.

Ничья позволила "Зениту" набрать 13 очков. Действующие вице-чемпионы России занимают шестое место в таблице.

"Балтика", которая поднялась в РПЛ из второго по силе дивизиона, теперь имеет в активе 16 очков. Команда замыкает тройку лидеров, уступая только "Краснодару" (19) и московскому "Локомотиву" (16). При этом по итогам тура калининградцев может обогнать и столичный ЦСКА.

