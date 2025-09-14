Лионель Месси не реализовал пенальти, а его команду разгромили
Опубликовано:
Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное выездное поражение от "Шарлотта" в регулярном чемпионате Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.
Матч прошел на стадионе "Банк оф Америка" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Хет-трик оформил израильский нападающий Идан Горно (34, 47 и 85 минуты), который последний мяч забил с пенальти.
При нулевом счете одиннадцатиметровый удар не реализовал аргентинский форвард и капитан "Интер Майами" Лионель Месси. Он пробил "паненкой", а хорватский вратарь "Шарлотта" Кристиян Калина выполнил сейв.
Кроме того, гости завершали матч в меньшинстве. На 79-й минуте был удален аргентинский защитник Томас Авилес.
В активе "Интер Майами" осталось 46 очков после 26 матчей. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.
"Шарлотт" с 53 баллами после 30 игр идет на четвертой позиции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2285934-lionel-messi-ne-realizoval-penalti-a-ego-komandu-razgromili/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах