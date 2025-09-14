Лионель Месси не реализовал пенальти, а его команду разгромили

Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное выездное поражение от "Шарлотта" в регулярном чемпионате Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Банк оф Америка" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Хет-трик оформил израильский нападающий Идан Горно (34, 47 и 85 минуты), который последний мяч забил с пенальти.

При нулевом счете одиннадцатиметровый удар не реализовал аргентинский форвард и капитан "Интер Майами" Лионель Месси. Он пробил "паненкой", а хорватский вратарь "Шарлотта" Кристиян Калина выполнил сейв.

Кроме того, гости завершали матч в меньшинстве. На 79-й минуте был удален аргентинский защитник Томас Авилес.

В активе "Интер Майами" осталось 46 очков после 26 матчей. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

"Шарлотт" с 53 баллами после 30 игр идет на четвертой позиции.

