Семь голов забили "Ювентус" и "Интер" в центральном матче тура Серии А

Футболисты туринского "Ювентуса" одержали домашнюю победу над миланским "Интером" в результативном матче чемпионата Италии (Серия А), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура нового сезона. Матч прошел на стадионе "Альянц" в Турине и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

У победителей по мячу забили английский защитник Ллойд Келли (14 минута), турецкий форвард Кенан Йылдыз (38), французский полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен (83) и черногорский хавбек Василие Аджич (90+3).

В составе гостей дубль оформил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу (30, 65). Автором еще одного гола стал французский нападающий Маркус Тюрам (76).

Победа позволила "Ювентусу" набрать максимальные девять очков. Туринцы возглавляют таблицу вместе с неаполитанским "Наполи" — действующим чемпионом.

"Интер" же потерпел второе подряд поражение и с тремя очками опустился на 11-ю позицию.

