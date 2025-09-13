"Динамо" с вернувшимся Зайнутдиновым сыграло вничью со "Спартаком"

Футболисты московских "Динамо" и "Спартака" не выявили победителя в очном матче восьмого тура Российской премьер-лиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичное дерби прошло на "ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и завершилось вничью со счетом 2:2.

В составе гостей дубль оформил тринидадский форвард Ливай Гарсия (19 и 63 минуты). У хозяев поля два мяча забил бразильский полузащитник Бителло (26, 45+3).

Казахстанец Бахтиер Зайнутдинов восстановился после травмы и вышел в стартовом составе "Динамо" на позиции центрального защитника. В эпизоде с первым пропущенным мячом ключевой стала ошибка при его взаимодействии с вратарем Андреем Луневым. На 55-й минуте лучший бомбардир в истории сборной Казахстана получил желтую карточку, а на 88-й его заменили.

Ничья позволила "Динамо" набрать девять очков, команда занимает девятое место. "Спартак" с 12 баллами идет на одну позицию выше.

