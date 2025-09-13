"Туран" и "Улытау" поделили очки в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги
Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле сыграл вничью с жезказганским "Улытау" в матче 23-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на "Туркестан Арене" и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
Первый гол был забит на 41-й минуте. Счет отрыл японский полузащитник "Улытау" Котаро Киши, которому ассистировал казахстанский нападающий Куандык Нурсултанов.
Туркестанцы смогли отыграться только в добавленное время. С пенальти отличился отечественный форвард Бакдаулет Зульфикаров.
"Туран" набрал 16 баллов после 23-х туров и на данный момент располагается 13-м месте чемпионата Казахстана.
"Улытау" с 18-ю очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы КПЛ.
