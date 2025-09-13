"Ордабасы" на своем поле выиграл у "Жениса" в матче КПЛ

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле обыграл астанинский "Женис" в матче 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась победой хозяев поля с итоговым счетом 2:1.

Счет был открыт только в середине второго тайма. На 71-й минуте казахстанский защитник Улар Жаксыбаев вывел "Ордабасы" вперед. Затем спустя две минуты отечественный полузащитник Муроджон Халматов укрепил преимущество шымкентцев.

В компенсированное время белорусский нападающий "Жениса" Всеволод Садовский смог отыграть один мяч.

После 23-х туров у обоих коллективов по 31-му баллу. "Женис" и "Ордабасы" делят 7-8 места в турнирной таблице КПЛ.

