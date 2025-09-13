"Кызылжар" победил "Окжетпес" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле обыграл кокшетауский "Окжетпес" в рамках матча 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась победой хозяев поля с итоговым счетом 3:1.

Первый гол был забит на третьей минуте матча. Ивуарийский нападающий "Кызылжара" Сенин Себаи открыл счет. Затем на 30-й минуте полузащитник сборной Казахстана и "Окжетпеса" Серикжан Мужиков смог сравнять счет на табло.

Под занавес первого тайма казахстанский защитник Елисей Горшунов снова вывел петропавловцев вперед.

Точку в матче в компенсированное время поставил Себаи, который отличился второй раз за эту встречу.

После 23 туров "Кызылжар" набрал 24 очка и расположился на девятом месте в чемпионате Казахстана.

"Окжетпес" же с 32 баллами находится на шестой строчке турнирной таблицы КПЛ.

