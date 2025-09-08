jitsu gif
      "Результаты идеальные": тренер сборной Бельгии прокомментировал матч с Казахстаном

      Опубликовано:

      Сборная Бельгии
      Сборная Бельгии. Фото: Jan De Meuleneir / Photo News via Getty Images

      Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о разгромной победе в матче со сборной Казахстана в отборочном туре ЧМ, передает Sports.kz.

      Казахстанские футболисты проиграли бельгийцам со счетом 6:0.

      "Нельзя сказать, что было легко - мы сделали этот матч легким благодаря своему настрою. Результаты на самом деле идеальные: ни одной дисквалификации, ни одной травмы, два матча без пропущенных голов", - заявил тренер.

      Он также отметил игру некоторых футболистов своей сборной.

      "Я бы хотел отметить игру Кевина Де Брюйне. Нам повезло, что мы все еще видим его как в своем клубе, так и в сборной. И можем восхищаться его талантом...

      Он великолепный игрок, настоящий лидер, и, прежде всего, он мотиватор. В Италии об этом говорят "fuoriclasse" - вне всякой категории. Что касается игры Шарля Де Кетеларе, то он оправдал ожидания: техника, мощь и выносливость в единоборствах. Единственный недостаток - отсутствие забитых голов, но это не умаляет его игры. Именно поэтому я оставил его до конца: хотел придать ему уверенности. Неважно, кто забьет", - прокомментировал Гарсия.

      Напомним, что мужская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное выездное поражение от Бельгии в квалификации чемпионата мира 2026 года. Матч прошел на стадионе "Лотто Парк" в Брюсселе и завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

      После игры Али Алиев объявил об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.

      "Хочу сказать коротко. Все, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. Здесь никто из футболистов не заслужил... Все на себя беру. Напишу [заявление], подам в отставку. По приезде сразу сообщу президенту и руководству" , - заявил он.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

