"Постараемся подготовить сюрпризы": Али Алиев — о матче сборных Бельгии и Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев высказался о предстоящем матче с Бельгией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

Команды встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Матч в Брюсселе начнется в 23:45 по казахстанскому времени. В прошлой встрече казахстанцы на своем поле уступили Уэльсу со счетом 0:1.

"Рады, что после матча с Уэльсом нет больших травм и потерь. Много энергии и сил отдали на перелет, который длился около семи часов. Сейчас важно восстановить функциональное и психологическое состояние. Времени очень мало, поэтому вместе с тренерским штабом и медицинским персоналом постараемся сделать это в кратчайшие сроки. Через ротацию выставим игроков, которые будут решать задачи на поле. В целом, мы довольны состоянием команды и игроков и рады, что после игры с Уэльсом обошлось без потерь", — сказал Алиев.

По его словам, в Бельгию из-за травмы не прибыл защитник Еркин Тапалов. Также из-за высокой нагрузки под вопросом участие в матче вратаря Темирлана Анарбекова, который играл с Уэльсом.

"В воскресенье будет больше тактических изменений. Постараемся подготовить сюрпризы. Соперника представлять не нужно. Мы будем играть в свою игру, выполнять установку, подготовленную аналитическим штабом. Ждем яркой и бескомпромиссной борьбы.

[Обыграть Бельгию можно] за счет дисциплины, организации игры, сплоченности коллектива. Это чувствуется с каждой тренировкой. Ребята выходят против любого соперника без страха, и эти четыре официальные игры это показали. Да, чуть не хватило удачи, но с таким подходом победы не за горами", — добавил Алиев.

На данный момент сборная Казахстана с тремя очками после четырех матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе J. Бельгия с семью баллами после трех игр идет на третьей строчке.

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.