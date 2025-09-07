"Постараемся подготовить сюрпризы": Али Алиев — о матче сборных Бельгии и Казахстана
Опубликовано:
Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев высказался о предстоящем матче с Бельгией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.
Команды встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Матч в Брюсселе начнется в 23:45 по казахстанскому времени. В прошлой встрече казахстанцы на своем поле уступили Уэльсу со счетом 0:1.
"Рады, что после матча с Уэльсом нет больших травм и потерь. Много энергии и сил отдали на перелет, который длился около семи часов. Сейчас важно восстановить функциональное и психологическое состояние. Времени очень мало, поэтому вместе с тренерским штабом и медицинским персоналом постараемся сделать это в кратчайшие сроки. Через ротацию выставим игроков, которые будут решать задачи на поле. В целом, мы довольны состоянием команды и игроков и рады, что после игры с Уэльсом обошлось без потерь", — сказал Алиев.
По его словам, в Бельгию из-за травмы не прибыл защитник Еркин Тапалов. Также из-за высокой нагрузки под вопросом участие в матче вратаря Темирлана Анарбекова, который играл с Уэльсом.
"В воскресенье будет больше тактических изменений. Постараемся подготовить сюрпризы. Соперника представлять не нужно. Мы будем играть в свою игру, выполнять установку, подготовленную аналитическим штабом. Ждем яркой и бескомпромиссной борьбы.
[Обыграть Бельгию можно] за счет дисциплины, организации игры, сплоченности коллектива. Это чувствуется с каждой тренировкой. Ребята выходят против любого соперника без страха, и эти четыре официальные игры это показали. Да, чуть не хватило удачи, но с таким подходом победы не за горами", — добавил Алиев.
На данный момент сборная Казахстана с тремя очками после четырех матчей занимает предпоследнее четвертое место в группе J. Бельгия с семью баллами после трех игр идет на третьей строчке.
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
https://www.nur.kz/sport/football/2283246-postaraemsya-podgotovit-syurprizy-ali-aliev-o-matche-sbornyh-belgii-i-kazahstana/
