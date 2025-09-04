Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков поделился эмоциями от дебюта за сборную Казахстана
Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков в прямом эфире телеканала "Qazsport" прокомментировал дебютный матч в сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.
21-летний вратарь был вызван в национальную команду на фоне успешного выступления в Лиге чемпионов. Три его сейва в серии пенальти помогли "Кайрату" пробиться в основную сетку главного еврокубка.
После этого Анарбеков столкнулся с резким ростом подписчиков в социальных сетях. А в четверг он дебютировал в сборной Казахстана, полностью отыграв отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Уэльса. Национальная команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:1.
Анарбеков признался, что перед матчем его беспокоила травма, из-за которой участие в игре было под вопросом.
"Немного болело, но помог наш медицинский штаб. К игре был готов на все сто процентов. Чувствовал радость и ответственность [от выхода в стартовом составе]. Настраивался не пропустить гол и одержать победу вместе с командой", — заявил Анарбеков.
