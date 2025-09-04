Несколькими штрафами наказали трехкратного чемпиона Казахстана после дерби с "Астаной"
Опубликовано:
Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола провел очередное заседание и применил штрафные санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.
Ряд нарушений был зафиксирован в матче Казахстанской премьер-лиги между "Женисом" и "Астаной". По итогам столичного дерби вынесли несколько санкций.
За недисциплинированное поведение (предупреждение пяти футболистов и тренера) "Женис" оштрафовали на 100 МРП (393 200 тенге). Также трехкратный чемпион Казахстана получил штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге) за "непредоставление транспорта для обратного трансфера судейской бригады".
На директора "Жениса" Ахмада Амирова наложили штраф в 50 МРП (196 600 тенге) за "неподобающее поведение, выразившееся в демонстрировании оскорбительных жестов в адрес официальных лиц". Главный тренер команды Андрей Демченко дисквалифицирован на четыре матча по той же причине, а также за использование нецензурных выражений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2282580-neskolkimi-shtrafami-nakazali-trehkratnogo-chempiona-kazahstana-posle-derbi-s-astanoy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах