Несколькими штрафами наказали трехкратного чемпиона Казахстана после дерби с "Астаной"

Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола провел очередное заседание и применил штрафные санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Ряд нарушений был зафиксирован в матче Казахстанской премьер-лиги между "Женисом" и "Астаной". По итогам столичного дерби вынесли несколько санкций.

За недисциплинированное поведение (предупреждение пяти футболистов и тренера) "Женис" оштрафовали на 100 МРП (393 200 тенге). Также трехкратный чемпион Казахстана получил штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге) за "непредоставление транспорта для обратного трансфера судейской бригады".

На директора "Жениса" Ахмада Амирова наложили штраф в 50 МРП (196 600 тенге) за "неподобающее поведение, выразившееся в демонстрировании оскорбительных жестов в адрес официальных лиц". Главный тренер команды Андрей Демченко дисквалифицирован на четыре матча по той же причине, а также за использование нецензурных выражений.

