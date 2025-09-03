Стала известна судьба вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова в сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев прокомментировал вратарскую позицию на предстоящий матч отбора на чемпионат мира против Уэльса, передает корреспондент NUR.KZ.

На пресс-конференции наставник национальной команды заявил, что ждет ответа от медицинского штаба по состоянию Анарбекова, и исходя из этого будет принято решение по вратарской линии на матч против Уэльса.

"Мы смотрим на медицинское обследование. Анарбекову в матче 22-го тура против "Окжетпеса" в колено попал Дамир Марат. Он не тренировался 2-3 дня. Как медицинский штаб даст ответ по его состоянию, то дальше будем смотреть. У нас также есть Мухаммеджан Сейсен - очень качественный вратарь. Вообще эта позиция в отечественном футболе не вызывает каких-то больших проблем. Учитывая моральное состояние Темирлана Анарбекова, [можно сказать] в психологическом плане имеется подъем. Мы должны это учитывать и использовать для интересов национальной сборной", - заявил Али Алиев.

Темирлан Анарбеков является игроком алматинского "Кайрата". В решающем матче отбора плей-офф Лиги чемпионов именно голкипер помог команде выйти в основной этап, отразив в серии пенальти три удара.

Напомним, 4 сентября казахстанские футболисты на "Астана Арене" примут сборную Уэльса. Встреча начнется в 19:00 по местному времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.