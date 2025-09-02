"Манчестер Сити" объявил о переходе Доннаруммы и попрощался с Эдерсоном

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Манчестер Сити" объявил о переходе Доннаруммы и попрощался с Эдерсоном

      Опубликовано:

      Итальянский футболист Джанлуиджи Доннарумма
      Джанлуиджи Доннарумма. Фото: Etsuo Hara/Getty Images

      Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма пополнил состав "Манчестер Сити", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

      26-летний вратарь на фоне скандала покинул французский "Пари Сен-Жермен" за год до окончания контракта. Его соглашение с "Манчестер Сити" рассчитано на пять лет — до 2030 года.

      Сумма трансфера официально не разглашается, но портал Transfermarkt оценивает сделку в 30 млн евро.

      "Подписание контракта с "Манчестер Сити" — особенный момент, вызывающий у меня гордость. Я присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола — Пеп Гвардиола. Это клуб, в котором мечтал бы играть каждый футболист. Я много лет восхищался игрой "Манчестер Сити", поэтому получение возможности выступать за этот клуб — огромная честь и привилегия", — заявил Доннарумма.

      На протяжении нескольких последних сезонов основным вратарем "горожан" был бразилец Эдерсон. Под занавес трансферного окна он перешел в турецкий "Фенербахче". По данным Transfermarkt, стамбульский клуб заплатил за 32-летнего голкипера 11 млн евро.

      За карьеру в "Манчестер Сити" Эдерсон выиграл 18 крупных трофеев и получил несколько индивидуальных наград.

      "Я покидаю "Манчестер Сити" с огромной гордостью от того, чего мы достигли вместе. Для меня было большой честью носить эту футболку так много раз. Полным надежд я приехал в Манчестер восемь лет назад, но даже не мог предвидеть, что проведу такое прекрасное время здесь.
      Игра за "Сити" стала самым особенным периодом в моей жизни, и я всегда буду болеть за этот особенный клуб. Я ухожу с женой и детьми, но оставляю здесь большую семью "горожан". Однажды "голубой" — навсегда "голубой", — заявил Эдерсон и поблагодарил руководство, одноклубников и болельщиков.

      Напомним, под занавес трансферного окна другой английский клуб "Ливерпуль" оформил рекордную сделку на 150 млн евро.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.