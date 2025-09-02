"Манчестер Сити" объявил о переходе Доннаруммы и попрощался с Эдерсоном

Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма пополнил состав "Манчестер Сити", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

26-летний вратарь на фоне скандала покинул французский "Пари Сен-Жермен" за год до окончания контракта. Его соглашение с "Манчестер Сити" рассчитано на пять лет — до 2030 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но портал Transfermarkt оценивает сделку в 30 млн евро.

"Подписание контракта с "Манчестер Сити" — особенный момент, вызывающий у меня гордость. Я присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола — Пеп Гвардиола. Это клуб, в котором мечтал бы играть каждый футболист. Я много лет восхищался игрой "Манчестер Сити", поэтому получение возможности выступать за этот клуб — огромная честь и привилегия", — заявил Доннарумма.

На протяжении нескольких последних сезонов основным вратарем "горожан" был бразилец Эдерсон. Под занавес трансферного окна он перешел в турецкий "Фенербахче". По данным Transfermarkt, стамбульский клуб заплатил за 32-летнего голкипера 11 млн евро.

За карьеру в "Манчестер Сити" Эдерсон выиграл 18 крупных трофеев и получил несколько индивидуальных наград.

"Я покидаю "Манчестер Сити" с огромной гордостью от того, чего мы достигли вместе. Для меня было большой честью носить эту футболку так много раз. Полным надежд я приехал в Манчестер восемь лет назад, но даже не мог предвидеть, что проведу такое прекрасное время здесь.

Игра за "Сити" стала самым особенным периодом в моей жизни, и я всегда буду болеть за этот особенный клуб. Я ухожу с женой и детьми, но оставляю здесь большую семью "горожан". Однажды "голубой" — навсегда "голубой", — заявил Эдерсон и поблагодарил руководство, одноклубников и болельщиков.

Напомним, под занавес трансферного окна другой английский клуб "Ливерпуль" оформил рекордную сделку на 150 млн евро.

