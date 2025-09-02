"Ливерпуль" потратил на игрока почти 150 млн евро и побил собственный рекорд

Легендарный английский футбольный клуб "Ливерпуль" подписал шведского форварда Александра Исака за рекордную сумму - о сделке сообщила пресс-служба ФК, передает NUR.KZ.

Переход осуществили в последний день трансферного окна.

"Завершили трансфер Александра Исака из "Ньюкасл Юнайтед" на долгосрочный контракт", - заявили в клубе.

По информации статистического портала Transfermarkt, Исак перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 144 млн евро.

Таким образом клуб побил собственный рекорд по сумме за покупку футболиста - ранее "Ливерпуль" приобрел полузащитника Флориана Вирца за 125 млн евро.

По информации The Sun, "красные" также обновили рекорд Английской премьер-лиги, который сами же и установили в начале лета. На текущий момент переход Исака является самым дорогим в истории АПЛ.

Напомним, атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль" в июне 2025 года - тогда его трансфер назвали рекордным с АПЛ, а в мировом рейтинге покупка игрока вошла в шестерку самых дорогих за всю историю футбола.

