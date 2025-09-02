Лучший бомбардир сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустит матчи против Уэльса и Бельгии
Опубликовано:
Стало известно, что полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не поможет команде в матчах отбора на чемпионат мира против Уэльса и Бельгии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Зайнутдинов получил травму в матче Российской премьер-лиги "Динамо" против "ЦСКА". На этой неделе футболист пройдет обследование и станут известны сроки возвращения в общую группу. Таким образом в ближайших матчах национальной сборной Казахстана в квалификации на чемпионат мира полузащитник участие не примет.
Отметим, что 27-летний Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории казахстанской команды. На его счету 14 голов в 42 матчах.
На данный момент подопечные Али Алиева после трех сыгранных матчей занимают четвертое место в группе J, имея в своем активе три очка после победы над Лихтенштейном.
4 сентября дома на Астане арене казахстанские футболисты примут команду Уэльса. Встреча начнется в 19:00 по местному времени. 7 сентября на выезде сборная сыграет против Бельгии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2281542-luchshiy-bombardir-sbornoy-kazahstana-bahtier-zaynutdinov-propustit-matchi-protiv-uelsa-i-belgii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах