Лучший бомбардир сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пропустит матчи против Уэльса и Бельгии

Стало известно, что полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не поможет команде в матчах отбора на чемпионат мира против Уэльса и Бельгии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Зайнутдинов получил травму в матче Российской премьер-лиги "Динамо" против "ЦСКА". На этой неделе футболист пройдет обследование и станут известны сроки возвращения в общую группу. Таким образом в ближайших матчах национальной сборной Казахстана в квалификации на чемпионат мира полузащитник участие не примет.

Отметим, что 27-летний Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории казахстанской команды. На его счету 14 голов в 42 матчах.

На данный момент подопечные Али Алиева после трех сыгранных матчей занимают четвертое место в группе J, имея в своем активе три очка после победы над Лихтенштейном.

4 сентября дома на Астане арене казахстанские футболисты примут команду Уэльса. Встреча начнется в 19:00 по местному времени. 7 сентября на выезде сборная сыграет против Бельгии.

