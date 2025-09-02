Звезды АПЛ приедут в Актобе: объявлен состав сборной Англии на матч против Казахстана

Официально объявлен состав молодежной сборной Англии, которая сыграет против казахстанских футболистов в рамках отбора Евро-2027, передает NUR.KZ со ссылкой на Englandfootball.com.

Речь идет о чемпионате Европы среди игроков до 21 года.

Как пишет издание, тренер молодежной сборной Англии по футболу Ли Карсли отобрал для поездки в Казахстан достаточно опытных в своей возрастной категории футболистов.

Матч пройдет 8 сентября в Актобе на стадионе имени Кобланды батыра.

Издание публикует состав молодежной сборной Англии, который приедет в Казахстан:

Джеймс Бидл ("Бирмингем Сити"), Томми Симкин ("Лейтон Ориент"), Мэттью Янг ("Солфорд Сити"); защитники: Джош Ачимпонг ("Челси"), Макс Аллейн ("Уотфорд"), Келлен Фишер ("Норвич Сити"), Брук Нортон-Каффи ("Дженоа"), Рико Льюис ("Манчестер Сити"), Бен Нельсон ("Лестер Сити"), Эшли Филлипс ("Сток Сити"), Тьерри Смолл ("Престон Норт Энд");

Джош Ачимпонг ("Челси"), Макс Аллейн ("Уотфорд"), Келлен Фишер ("Норвич Сити"), Брук Нортон-Каффи ("Дженоа"), Рико Льюис ("Манчестер Сити"), Бен Нельсон ("Лестер Сити"), Эшли Филлипс ("Сток Сити"), Тьерри Смолл ("Престон Норт Энд"); полузащитники: Джоб Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Арчи Грэй ("Тоттенхэм Хотспур"), Джек Хиншелвуд ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Льюис Майли ("Ньюкасл Юнайтед"), Нико О’Райли ("Манчестер Сити");

Джоб Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Арчи Грэй ("Тоттенхэм Хотспур"), Джек Хиншелвуд ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Льюис Майли ("Ньюкасл Юнайтед"), Нико О’Райли ("Манчестер Сити"); нападающие: Тайлер Диблинг ("Эвертон"), Ромен Эссе ("Кристал Пэлас"), Уилл Ланкшир ("Оксфорд Юнайтед"), Дивин Мубама ("Сток Сити"), Итан Нванери ("Арсенал"), Тайрик Джордж, Джейми Гиттенс (оба — "Челси").

Отметим, что молодежная сборная Англии выиграла два последних чемпионата Европы.

К слову, в матче в рамках отбора на Евро-2027 казахстанской сборной против Андорры принял участие звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев. Тогда казахстанцы одержали победу над Андоррой.

