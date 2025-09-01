Команда Лионеля Месси разгромно проиграла в финале международного турнира

Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное поражение от другой американской команды "Сиэтл Саундерс" в финале Кубка лиг 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами с игры отметились гайанский нападающий Осазе Де Розарио (26 минута) и американский форвард Пол Ротрок (89). Пенальти реализовал сальвадорский защитник Алекс Рольдан (84).

Победа позволила "Сиэтл Саундерс" впервые стать обладателями трофея Кубка лиг. "Интер Майами" не смог второй раз выиграть чемпионский титул после победы в 2023 году.

Бронзовым призером минувшего турнира стал американский "Лос-Анджелес Гэлакси", который в матче за третье место оказался сильнее другой команды из США "Орландо Сити" со счетом 2:1.

Также в Кубке лиг участвовали мексиканские клубы. Всего в турнире соревновались 36 команд.

