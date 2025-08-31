Сенсацией завершился матч зарубежного чемпионата с участием казахстанца
Футболисты бакинского "Сабаха" потерпели домашнее поражение от "Имишли" из одноименного города в матче чемпионата Азербайджана, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура. Матч прошел на "Банк Республика Арене" и завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч на 68-й минуте забил азербайджанский полузащитник Аббас Агазаде.
Казахстанский вратарь Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и отыграл встречу целиком. В его активе два сейва.
Поражение стало для столичной команды первой в нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана. С тремя очками после двух матчей "Сабах" занимает восьмое место.
"Имишли" же набрал четыре балла за три встречи и поднялся на пятую позицию. Для команды это дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана и первая победа на таком уровне.
