Сенсацией завершился матч зарубежного чемпионата с участием казахстанца

Футболисты бакинского "Сабаха" потерпели домашнее поражение от "Имишли" из одноименного города в матче чемпионата Азербайджана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура. Матч прошел на "Банк Республика Арене" и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил азербайджанский полузащитник Аббас Агазаде.

Казахстанский вратарь Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и отыграл встречу целиком. В его активе два сейва.

Поражение стало для столичной команды первой в нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана. С тремя очками после двух матчей "Сабах" занимает восьмое место.

"Имишли" же набрал четыре балла за три встречи и поднялся на пятую позицию. Для команды это дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана и первая победа на таком уровне.

