"Кайрат" одержал еще одну победу после успеха в Лиге чемпионов УЕФА
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на выезде одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в рамках матча 22-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась поражением хозяев поля с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол матча в первом тайме на восьмой минуте забил португальский нападающий Жоржинью.
Победа позволила алматинцам набрать 46 очков. Подопечные Рафаэля Уразбахтина делят на данный момент лидерство с "Астаной", но при этом у идущего следом за ними костанайского "Тобола" (44 балла) есть игра в запасе.
Кокшетаусцы же после 22 туров занимают шестое место, имея в своем активе 32 балла.
На данный момент матчи премьер-лиги уйдут на паузу в связи с перерывом на игры национальной сборной Казахстан.
