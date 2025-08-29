Гол Роналду помог "Аль-Насру" разгромно выиграть первый матч чемпионата Саудовской Аравии

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали крупную выездную победу над "Аль-Таавуном" (Бурайда) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура. Матч прошел в Бурайде и завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

Хет-трик оформил португальский форвард Жоау Феликс (7, 67 и 87 минуты), перешедший в "Аль-Наср" в летнее трансферное окно. Еще один мяч забил другой новичок команды — французский вингер Кингсли Коман (55). Отличился и португальский нападающий и капитан столичных Криштиану Роналду (54), который реализовал пенальти.

"Аль-Наср" набрал три очка и с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей возглавил таблицу нового сезона. "Аль-Таавун" занимает последнее 18-е место.

Напомним, на прошлой неделе "Аль-Наср" дошел до финала Суперкубка Саудовской Аравии, но проиграл в финале в серии пенальти.

