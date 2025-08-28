Дубль Месси помог "Интер Майами" выйти в финал международного турнира

Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Орландо Сити" в полуфинальном матче североамериканского Кубка лиг 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды из США встретились на "Чейз Стэдиум". Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 3:1.

Гости вышли вперед благодаря голу хорватского полузащитника Марко Пашалича (45+1 минута). Однако после перерыва они остались в меньшинстве из-за удаления словенского защитника Давида Брекало (75).

В большинстве у "Интер Майами" дубль оформил аргентинский форвард и капитан Лионель Месси (76, 88), свой первый мяч забивший с пенальти. Окончательный счет установил венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (90+1).

Таким образом, "Интер Майами" вышел в финал Кубка лиг. За трофей команда поборется с "Сиэтл Саундерс", который в полуфинале обыграл "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 2:0. Решающая встреча и матч за третье место запланированы на 31 августа.

Также в Кубке лиг участвовали мексиканские команды, но сильнейшие из них остановились на четвертьфинальной стадии.

