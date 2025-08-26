Восемь голов забили в матче "Зенита" в Кубке России с участием Алипа

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали выездную победу над "Оренбургом" в матче Кубка России сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы А Пути РПЛ. Матч прошел на стадионе "Газовик" и завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил российский вингер Максим Глушенков (2 и 56 минуты), еще по мячу забили российский полузащитник Александр Ерохин (12), российско-бразильский защитник Дуглас Сантос (22) и колумбийский форвард Матео Кассьерра (43), который реализовал пенальти.

У хозяев поля авторами голов стали черногорский хавбек Владан Бубанья (24), российский защитник Алексей Татаев (32) и российский нападающий Ацамаз Ревазов (66).

Футболист сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. За отведенное время защитник не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа в основное время позволила "Зениту" набрать максимальные девять очков и укрепить лидерство в группе. "Оренбург" с тремя очками идет на третьей позиции. Также в квартете выступают казанский "Рубин" (три) и грозненский "Ахмат" (ноль), которые позднее проведут очный матч.

Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, который займет третью строчку, попадет в плей-офф Пути регионов. Аутсайдер вылетит из Кубка России.

