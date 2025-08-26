Гол 16-летнего футболиста на 100-й минуте принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом" в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" одержали выездную победу над "Ньюкасл Юнайтед" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Сент-Джеймс Парк". Гости выиграли со счетом 3:2.

В первом тайме "Ливерпуль" вышел вперед благодаря голу нидерландского полузащитника Райана Гравенберха (35 минуты). Перед перерывом "Ньюкасл" остался в меньшинстве из-за удаления английского вингера Энтони Гордона (45+3).

Уже в дебюте второго тайма гости увеличили преимущество усилиями французского форварда Уго Экитике (46). Однако хозяева поля смогли отыграться благодаря голам бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса (57) и датского нападающего Уильяма Осулы (88).

Рещающим стал мяч, который на десятой компенсированной ко второму тайму минуте забил английский форвард Рио Нгумоха. 16-летний футболист незадолго до этого вышел на замену, матч стал для него дебютным на взрослом уровне.

Победа позволила "Ливерпулю" набрать максимальные шесть очков после двух туров и войти в число лидеров вместе с лондонскими "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". "Ньюкасл" же с одним баллом идет на 15-й позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.