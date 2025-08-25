"У нас есть молодежь, которая может играть в Европе": Арсен Инкарбеков - о матче QJ League против "Атлетико Мадрид"

Руководитель спортивно-аналитического блока Юношеской футбольной лиги Казахстана QJ League Арсен Инкарбеков подвел итоги матча против академии испанского "Атлетико Мадрид", передает корреспондент NUR.KZ.

В минувший уикенд в Алматы прошел матч всех звезд Юношеской футбольной лиги Казахстана против академии испанского "Атлетико Мадрид". Встреча завершилась серией пенальти, где удача была на стороне испанцев.

Итоги исторического матча подвел глава спортивно-аналитического блока лиги Арсен Инкарбеков, который отметил что данный результат говорит о высоком потенциале юных казахстанских футболистов.

"Все получилось. Ребята хорошо себя проявили. Большую работу проделал тренерский штаб. Серия пенальти это лотерея. С таким достойным соперником ребята проявили себя и у нас есть молодежь, которая может играть в Европе. Мы верим, что наши ребята лучшие. Я думаю эти эмоции и этот день запомнится на долгую память", - заявил специалист.

Лучшим игроком матча был признан вратарь QJ League Мадияр Толеубек. Как отмечает Инкарбеков команда на тренировках отрабатывала послематчевые удары, в которой также поучаствовал один из руководителей лиги Александр Орлов.

"Серии пенальти мы тоже отрабатывали на тренировках. У нас отличный вратарь Мадияр, который в серии пенальти себя хорошо проявил. У нас исполнительный директор Александр Орлов подарил перчатки ему на тренировке, когда били удары. Интересная история. Давайте продолжим поддерживать наших ребят", - подытожил Инкарбеков.

Отметим, Юношеская футбольная лига не в первый раз проводит All Star матчи. Ранее, соперниками были команды проекта Super bol и академии сербской "Црвены Звезды" из Белграда. Сборная QJL All Star выиграла обе встречи – со счетом 6:1 и 2:0 соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.