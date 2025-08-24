Триллером с пятью голами завершился матч "Актобе" и "Жетысу" в чемпионате Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" на своем поле одержал победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Актобе и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Дубль в составе победителей на свой счет записал казахстанский нападающий актюбинского клуба Артур Шушеначев (36 и 51 минута). Форвард вторую игру подряд приносит победу своей команде, забивая два мяча. Также один гол забил нигерийский полузащитник Уче Агбо.

Талдыкорганцы смогли отыграть два мяча в концовке матча. Казахстанский полузащитник Жансултан Мухаметханов грамотно реализовал пенальти на 88-й минуте, а спустя шесть минут отличился отечественный защитник Султан Аскаров.

Победа позволила актюбинцам набрать 39 баллов и сохранить за собой четвертое место в чемпионате Казахстана. В следующем матче 13 сентября красно-белые сыграют на выезде против алматинского "Кайрата".

"Жетысу" же с 20-ю очками продолжает оставаться на 10-й строчке турнирной таблицы КПЛ. Талдыкорганцы 13 сентября на домашнем поле примут кызылординский "Кайсар".

