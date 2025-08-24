Сенсационным поражением завершился матч "Ордабасы" против "Улытау" в КПЛ

Жезказганский футбольный клуб "Улытау" на своем поле одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в рамках матча 22-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит уже на 10-й минуте матча. Счет открыл украинский нападающий "Улытау" Дмитрий Юсов, которому ассистировал казахстанский форвард Денис Митрофанов.

Шымкентцы смогли отыграться только во втором тайме на 76-й минуте. Вышедший на замену отечественный полузащитник Зикрилло Султаниязов стал автором гола за "Ордабасы".

Точку в матче поставил российский защитник жезказганского клуба Георгий Бугулов, который забил победный мяч в этой встрече.

После 22-х туров "Ордабасы" с 28-ю очками в активе находится на восьмом месте в чемпионате Казахстана.

"Улытау" же набрал 17 баллов и на данный момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице КПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.