Камбэком со счетом 0:2 завершился второй матч "Барселоны" в Ла Лиге
Опубликовано:
Футболисты "Барселоны" одержали волевую выездную победу над валенсийским "Леванте" в матче второго тура чемпионата Испании сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Сьюдад де Валенсия". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
В первом тайме хозяева поля смогли отличиться дважды. Сначала голом отметился испанский форвард Иван Ромеро (15 минута), а затем пенальти реализовал испанский полузащитник Хосе Луис Моралес (45+7).
Вскоре после перерыва каталонцы отыгрались. По мячу забили испанские футболисты команды — полузащитник Педри (49) и нападающий Ферран Торрес (52). Окончательный счет был установлен после автогола испанского защитника "Леванте" Уная Эльхесабаля (90+1).
Таким образом, "Барселона" набрала максимальные шесть очков и стала единоличным промежуточным лидером таблицы. "Леванте", поднявшийся в Ла Лигу из Сегунды, не имеет баллов в активе и идет на 18-й строчке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2278461-kambekom-so-schetom-0-2-zavershilsya-vtoroy-match-barselony-v-la-lige/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах