Камбэком со счетом 0:2 завершился второй матч "Барселоны" в Ла Лиге

Футболисты "Барселоны" одержали волевую выездную победу над валенсийским "Леванте" в матче второго тура чемпионата Испании сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Сьюдад де Валенсия". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме хозяева поля смогли отличиться дважды. Сначала голом отметился испанский форвард Иван Ромеро (15 минута), а затем пенальти реализовал испанский полузащитник Хосе Луис Моралес (45+7).

Вскоре после перерыва каталонцы отыгрались. По мячу забили испанские футболисты команды — полузащитник Педри (49) и нападающий Ферран Торрес (52). Окончательный счет был установлен после автогола испанского защитника "Леванте" Уная Эльхесабаля (90+1).

Таким образом, "Барселона" набрала максимальные шесть очков и стала единоличным промежуточным лидером таблицы. "Леванте", поднявшийся в Ла Лигу из Сегунды, не имеет баллов в активе и идет на 18-й строчке.

