      Первые голы Дьекереша и 15-летний дебютант помогли "Арсеналу" одержать разгромную победу в АПЛ

      Опубликовано:

      Английский футболист Макс Доуман
      Макс Доуман. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

      Футболисты лондонского "Арсенала" одержали разгромную домашнюю победу над "Лидсом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках второго тура. Матч прошел на стадионе "Эмирейтс" и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

      Дубль оформил шведский нападающий Виктор Дьекереш (48, 90+5 минуты), который свой второй мяч забил с пенальти. Это дебютные голы форварда в составе "Арсенала", куда он перешел в летнее трансферное окно из португальского "Спортинга". Напомним, Дьекереш вошел в число номинантов на "Золотой мяч" по итогам прошлого сезона.

      Также дубль в минувшем матче оформил нидерландский защитник Юрриен Тимбер (34, 56). Еще один мяч забил английский форвард Букайо Сака (45+1).

      На 64-й минуте на замену вышел 15-летний Макс Доуман, который родился 31 декабря 2009 года. Английский полузащитник дебютировал за "Арсенал" и в концовке заработал пенальти, в итоге реализованный Дьекерешем.

      Победа позволила лондонцам набрать максимальные шесть очков и возглавить таблицу, опережая по дополнительным показателям столичный "Тоттенхэм", который во втором туре нанес первое поражение в сезоне "Манчестер Сити".

      "Лидс", поднявшийся в АПЛ из Чемпионшипа, с тремя баллами идет на промежуточной 11-й позиции.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

