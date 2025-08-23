Первые голы Дьекереша и 15-летний дебютант помогли "Арсеналу" одержать разгромную победу в АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали разгромную домашнюю победу над "Лидсом" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура. Матч прошел на стадионе "Эмирейтс" и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил шведский нападающий Виктор Дьекереш (48, 90+5 минуты), который свой второй мяч забил с пенальти. Это дебютные голы форварда в составе "Арсенала", куда он перешел в летнее трансферное окно из португальского "Спортинга". Напомним, Дьекереш вошел в число номинантов на "Золотой мяч" по итогам прошлого сезона.

Также дубль в минувшем матче оформил нидерландский защитник Юрриен Тимбер (34, 56). Еще один мяч забил английский форвард Букайо Сака (45+1).

На 64-й минуте на замену вышел 15-летний Макс Доуман, который родился 31 декабря 2009 года. Английский полузащитник дебютировал за "Арсенал" и в концовке заработал пенальти, в итоге реализованный Дьекерешем.

Победа позволила лондонцам набрать максимальные шесть очков и возглавить таблицу, опережая по дополнительным показателям столичный "Тоттенхэм", который во втором туре нанес первое поражение в сезоне "Манчестер Сити".

"Лидс", поднявшийся в АПЛ из Чемпионшипа, с тремя баллами идет на промежуточной 11-й позиции.

