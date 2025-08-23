"Динамо" без травмированного Зайнутдинова разгромом прервало безвыигрышную серию

Футболисты московского "Динамо" одержали крупную домашнюю победу над "Пари Нижний Новгород" в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура. Матч прошел на "ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами отметились российский вингер Денис Макаров (16 минута), российский полузащитник и капитан хозяев поля Даниил Фомин (46), а также уругвайский защитник Николас Маричаль (90+3).

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов из-за проблем со здоровьем не попал в заявку. Полузащитник впервые после перехода в "Динамо" пропустил матч своей новой команды.

Крупная победа позволила столичным прервать безвыигрышную серию из четырех встреч во всех турнирах. С восемью очками "Динамо" теперь занимает девятое место.

"Пари Нижний Новгород" с тремя баллами идет на предпоследней 15-й позиции. Ниже находится только "Сочи" с одним очком, но у этой команды есть матч в запасе.

