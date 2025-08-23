Серией пенальти завершился матч QJ League против мадридского "Атлетико"

В Алматы прошел матч всех звезд Юношеской футбольной лиги Казахстана (QJ League) против академии испанского "Атлетико Мадрид", передает корреспондент NUR.KZ.

23 августа на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы состоялся традиционный Матч всех звезд QJ League. Сборная лучших игроков флагманского турнира лиги встретилась с воспитанниками академии одного из главных грандов Европы, испанского "Атлетико Мадрид".

Перед началом игры состоялось эффектное лазерное шоу, в центре сюжета которого оказались предыдущие Матчи всех звезд лиги – тогда соперниками были команды проекта Super bol и академии сербской "Црвены Звезды" из Белграда. Напомним, сборная QJL All Star выиграла обе встречи – со счетом 6:1 и 2:0 соответственно.

Испанцы сумели открыть счет уже на 9-й минуте – отличился Гонсало Гросс. Больше в первой половине голов не было.

Во втором тайме команде QJL All Star удалось сравнять – на 58-й минуте ворота гостей поразил Максат Абраев. Судьба поединка определилась в серии послематчевых пенальти – в ней удачливее оказались гости из Испании.

Лучшими игроками матча стали голкипер QJL All Star ⁠Мадияр Толеубек, выступающий за павлодарский "Иртыш", а также хавбек "Атлетико" Альваро Тамарго Гомес.

