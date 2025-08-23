"Атырау" и "Кайсар" поделили очки в матче Казахстанской премьер-лиги
Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" на своем поле сыграл вничью с "Атырау" в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась безрезультативной ничьей - 0:0.
После 22 туров кызылординцы набрали 19 очков и на данный момент располагаются на 11-м месте в чемпионата Казахстана. В активе "Кайсара" три победы, восемь поражений, а еще десять матчей завершились вничью.
"Атырау" продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ, имея в своем активе 12 баллов. Клуб из Западного Казахстана на данный момент одержал две победы, потерпел 14 поражений и завершил шесть игр вничью.
